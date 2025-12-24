Arte belenista en 45 m2 de Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este lunes, 22 de diciembre, tuvo lugar la inauguración del tradicional Belén de la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes en el municipio de Valencia de Don Juan. Con una superficie de 45 metros cuadrados, esta nueva edición del Belén ha capturado la esencia del arte belenista a través de una impresionante representación de las arquitecturas vernáculas y monumentales del Próximo Oriente. La recreación incluye casas de estilo hebreo, fusionadas con imponentes ruinas de la antigua Mesopotamia, todo ello integrado en un paisaje agreste y semidesértico.

La exposición cuenta con una destacada colección de figuras, muchas de las cuales son propiedad de la propia Asociación, pero también incluye piezas de coleccionistas privados y otras que han sido generosamente cedidas por la Parroquia de San Pedro Apóstol de Valencia de Don Juan. Entre las figuras más destacadas se encuentran las de los Reyes Magos, acompañados de sus pajes, una de las contribuciones más notables de la parroquia local. Todos los personajes han sido elaborados por los prestigiosos talleres de Olot, conocidos por su calidad y tradición en la fabricación de figuras para belenes.

El Belén está ubicado en la Sala Expocoyanza, un espacio cedido por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, que colabora un año más con la Asociación en la realización de esta muestra, como parte de su apoyo a las tradiciones culturales del municipio.

Horario de visita

El Belén estará abierto al público de martes a domingo, con un horario de 18:00 a 20:00 horas de martes a viernes. Los sábados, domingos, festivos (25 de diciembre, 1 y 6 de enero) y vísperas (24 y 31 de diciembre, 5 de enero), el horario será de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Este año, la Asociación ha montado también un Belén en el centro comercial El Corte Inglés de León, que se puede visitar en su horario comercial. El Belén se encuentra en la planta Semisótano, junto al supermercado y el Club del Gourmet.

La Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de esta muestra, que se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad en León.