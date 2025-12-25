Las mujeres de Fresno de la Vega cantan el ramo de Navidad

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Fresno de la Vega se viste de gala estas Navidades para recuperar el Canto del Ramo y la Pastorada, expresiones de religiosidad popular que representan el corazón de la cultura tradicional leonesa. Tras un esfuerzo por rescatar textos históricos, como el conservado gracias a la memoria de Ángela Prieto o la versión manuscrita de Rosalina García, el pueblo vuelve a dar protagonismo a este auto de Navidad que une a generaciones.

La tradición, que solía pasar de padres a hijos con estrofas que evolucionaban para reflejar la actualidad del pueblo, se presenta hoy como un «tesoro cultural» del que toda la comunidad se siente responsable ante la amenaza de la despoblación.

El Ramo, soporte artesanal de las ofrendas que ha evolucionado desde simples ramas de árbol a elaboradas estructuras de madera, volverá a ser el eje central de la ceremonia. En Fresno, la tradición recuerda especialmente el soporte de forma romboidal o rectangular, adornado con velas, cintas de seda de vivos colores rescatadas por vecinas como Dolores García, flores y las típicas rosquillas. Este armazón, portado siempre en alto por un mozo, simboliza la ofrenda del pueblo ante el Niño Jesús en las fechas más señaladas del calendario: la Nochebuena o el día de Navidad. El rito seguirá el orden litúrgico y popular de antaño, comenzando en el pórtico de la iglesia, donde se solicita permiso al sacerdote para entrar a cantar. Tras avanzar por el templo, las mozas cantoras relatarán el nacimiento de Jesús frente al altar, seguidas de una comitiva de niños y jóvenes que depositarán cestos y vasijas con ofrendas ante el Ramo.

La ceremonia culminará con la felicitación de las Pascuas a todos los presentes y, como marca la tradición, un convite a base de mistela y dulces en el pórtico, celebrando su identidad.