Quintanilla del Monte inaugura su nuevo pabellón

Quintanilla del Monte ha inaugurado esta semana su nuevo Pabellón Municipal San Claudio, una infraestructura deportiva largamente esperada que supone una importante mejora para la vida social y deportiva de la localidad. Al acto asistieron la alcaldesa de Benavides de Órbigo, Esperanza Marcos, varios concejales del Ayuntamiento, así como representantes de la Junta Vecinal de Quintanilla del Monte y numerosos vecinos.

La actuación ha contado con una inversión total de 700.000 euros, de los cuales 300.000 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, mientras que el resto ha corrido a cargo de la Junta Vecinal de Quintanilla del Monte. La alcaldesa destacó el esfuerzo conjunto de ambas administraciones y valoró muy positivamente el resultado final.

El proyecto ha consistido en la ejecución de la cubierta y el cerramiento de una pista polideportiva existente, transformándola en un pabellón municipal donde practicar deporte y celebrar actividades comunitarias.