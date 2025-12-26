El ‘Fantástico Bosque’ de León que se ha salvado gracias al trabajo de 800 personas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El proyecto de bioeconomía forestal ‘Fantástico Bosque’ finalizó tras mejorar 140 hectáreas de hábitats en la localidad leonesa de Valdavido, perteneciente al término municipal de Truchas, en la comarca de La Cabrera, que contó con la participación de unas 800 personas

El proyecto se inició en febrero de pasado año con el objetivo de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la mejora de la calidad de vida de la población local, aportando nuevos nichos de empleo en el territorio y nuevos ingresos para la Junta Vecinal.

Cerca de dos años después, el proyecto liderado por la Junta Vecinal de Valdavido en alianza con SEO/BirdLife y la Universidad de León, termina su andadura este mes de diciembre tras diversas acciones sobre el terreno en la localidad, así como su puesta en común y transferencia de resultados a otras juntas vecinales para que puedan ser replicables en otros territorios.

Entre las acciones más destacadas del proyecto se encuentran las encaminadas a reducir el riesgo de incendios, potenciar la riqueza del monte de Valdavido a través de la gestión activa de sus diferentes hábitats, la recuperación de los usos tradicionales, la potenciación de nuevos aprovechamientos y el fomento del ecoturismo.

Las acciones de ‘Fantástico Bosque’ tuvieron en cuenta mejorar la adaptación y resiliencia de los montes de la Cabrera leonesa ante el cambio climático, favoreciendo su conservación y el mantenimiento de sus funciones productivas, ambientales y sociales. Todo ello sin olvidar el papel de la mujer en el medio rural, que fue puesto en valor para contribuir a aumentar su empoderamiento en relación con las dinámicas y actividades económicas vinculadas con el desarrollo rural.

Entre los resultados obtenidos se encuentran la plantación de 16.000 árboles y arbustos de interés trófico para la fauna, recuperando 20 hectáreas de bosque autóctono con 17 especies diferentes que mejorarán la resiliencia del monte, la recuperación de 41 hectáreas de pastizales matorralizados, el desbroce de matorral en 25 hectáreas alrededor del pueblo de Valdavido creando un cinturón cortafuegos y la creación de cinco setos con más de 4.000 arbustos autóctonos para aumentar la biodiversidad entre zonas agroganaderas.

Además, se mejoraron diferentes hábitats como las turberas, actuando en seis hectáreas con la realización de once retenidas de agua para favorecer el encharcamiento, se creó una charca para anfibios, se recuperaron más de 1.000 metros de hábitat fluvial, se construyeron plataformas nido para buitre negro y se realizaron trabajos de desbroces selectivos en mosaico en doce hectáreas para mejorar el hábitat de la perdiz pardilla y otras tres hectáreas para la perdiz roja.

Diagnóstico de la biodiversidad

La base científica del proyecto estuvo coordinada por el Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León, que realizó un detallado análisis y diagnóstico de la biodiversidad existente en la zona a través de inventarios de flora en los que se detectaron más de 200 especies vegetales y diferentes censos como el de quirópteros revelando la presencia de 18 especies de murciélagos, censos específicos de la perdiz pardilla y el desmán ibérico, obteniéndose resultados positivos para ambas especies en Valdavido.

También se elaboraron censos de peces y macrobentos, dando resultados de una excelente calidad de las aguas que discurren por el entorno y un censo de mamíferos, encontrándose 15 de las 16 especies de mamíferos carnívoros de la Península Ibérica, entre los que destaca la presencia del lobo y del oso pardo, indicadores de la alta calidad de los hábitats y una oportunidad para el ecoturismo responsable. Además, se creó un Atlas de las aves de Valdavido detectándose cerca de 70 aves reproductoras y un censo específico de mariposas registrándose 78 especies diferentes.

Aprovechamientos forestales sostenibles

La localidad de Valdavido está en la comarca de Cabrera, uno de los lugares más representativos de la denominada España vaciada, por lo que el proyecto urgió a avanzar hacia un modelo de economía verde y desarrollo sostenible, que fijen población y que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad.

Para ello, se impulsó el aprovechamiento del brezo que, tras cortarlo a mano, es procesado para su uso como mallas de ocultación, se adecuaron cinco asentamientos apícolas, se potenció el aprovechamiento micológico, se realizó un estudio para generar un flujo de financiación a través de créditos de carbono, gracias a las absorciones de CO2 de los árboles plantados, como otra fuente de ingresos para el pueblo y se realizaron estudios de viabilidad para un posible aprovechamiento de la resina y otro para la generación de carbón vegetal.

Además, para poder hacer partícipe a la población local realizaron numerosas actividades gratuitas de naturaleza, voluntariados para plantar, talleres, charlas educativas, rutas interpretativas, proyecciones de naturaleza y medio rural, mesas redondas con mujeres rurales trabajadoras, encuentros sobre ecoturismo de naturaleza, Living Lab con la Universidad de León y una jornada para transferencia de conocimientos a otras juntas vecinales para destacar el papel que pueden jugar las juntas vecinales en la bioeconomía forestal.

También se construyó un observatorio fotográfico, se elaboraron dos miniguías de fauna y un libro sobre conocimientos tradicionales, se hicieron dos exposiciones fotográficas y se realizaron un mural de naturaleza en el pueblo con la participación de sus habitantes. En todas estas actividades participaron hasta 800 personas, muchas de ellas locales, y cerca de 40 juntas vecinales distintas.

El proyecto ‘Fantástico Bosque de Valdavido’ contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.