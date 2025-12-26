Malestar en Villamanín entre los premiados: “nos están tratando como ovejas”

Pasadas las seis de la tarde, los vecinos se agolpan a las puertas del hogar del pensionista de Villamanín donde la comisión de fiestas ha convocado a los premiados para informarles del cobro del premio del Gordo que cayó en la localidad el pasado día 22. Por el momento, nadie ha dado explicaciones de las presuntas irregularidades denunciadas ayer en la venta de al menos 50 participaciones no consignadas. Además, los organizadores de la reunión solo dejan entrar a un representante por familia de los premiados lo que ha provocado la indignación del resto. “Nos están tratando como ovejas”, se queja una vecina, poseedora de dos participaciones. “Esta claro que no quieren dar la cara”, añade.

Por el momento no ha trascendido la explicación oficial sobre la venta irregular de las papeleras, lo que no hace más que incrementar las especulaciones. Algunos premiados comentan que lo que se va a proponer hoy es descontar un 6% a cada papelera vendida _cada una esta premiada con 80.000 euros- para compensar las 50 que no se van a poder cobrar, propuesta que se someterá a votación . “yo ya te comento que voy a votar que no, para una vez que nos toca no vamos a pagar los errores de otros”, comenta una premiada.

La tensión crece