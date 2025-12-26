Los premiados del Gordo en Villamanín estarían dispuestos a aportar sus décimos por el premio íntegro, pero debe ser bajo unanimidad

Publicado por María Carnero, María Martínez León Creado: Actualizado:

Tras una larga jornada de reunión en el Hogar del Pensionista de la localidad de Villamanín a causa de la polémica de las papeletas vendidas para el Gordo.

Los vecinos han confesado que estarían dispuestos a poner sus décimos y el de la Comisión a cambio de no poner una denuncia a la "asociación". Sin embargo, se trata de un acuerdo que debe ser decidido por unanimidad, lo que ha creado controversia entre la población, pues hay quien rechaza el acuerdo porque quiere cobrar el premio íntegro.

Con los décimos que ponen sobre la mesa se alcanzarían los dos millones de euros, por lo que solo descontaría un 3%, tres mil euros, a cada uno de los premiados.

Lo que ha quedado claro es que no ha habido mala fe, ha sido un error. En el recuento final apareció un talonario sin papeletas, que se habían vendido, pero que no se habían consignado