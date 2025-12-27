Un camionero se sale de la vía y cae por un talud de cinco metros en la A-6 a la altura de Bembibre en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Un hombre de 59 años, conductor de un camión, ha sufrido una salida de vía y ha caído por un talud de unos cinco metros en el kilómetro 370 de la A-6, sentido A Coruña, en el término municipal leonés de Bembibre, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 5.20 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de tráfico de León, a la Policía Local de Bembibre, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Bembibre para atender al conductor que se encontraba consciente.

Finalmente, el conductor del camión ha sido dado de alta en el lugar por el personal médico de la UME.