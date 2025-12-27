León vuelve a liderar el calendario de ferias y mercados en 2026

La provincia de León se consolida como el principal motor ferial de Castilla y León tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad del Calendario de Ferias Comerciales para el año 2026, aprobado mediante resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo. El documento sitúa a León como la provincia con mayor número de ferias y mercados de toda la autonomía, reflejo de su dinamismo comercial, agroalimentario, ganadero, cultural y artesanal.

La programación de 2026, que recoge un total de 391 eventos resalta por su «diversidad temática» y se agrupa en 13 bloques. Las ferias agroalimentarias lideran con 151 citas, seguidas de las ganaderas con 48, las de artesanía con 46, las de muestras con 28 y los mercados históricos con 27. La oferta se completa con 20 ferias de libros, 14 de ocio y tiempo libre, 8 de maquinaria agrícola, 7 culturales, 7 de transporte y automoción, 6 de textil y moda, 4 de antigüedades, 2 de animales de compañía, una de nuevas tecnologías y 22 eventos de contenido heterogéneo.

La distribución provincial alcanza a todas las áreas de Castilla y León, con León al frente con 98 ferias, seguida de Salamanca con 89, Burgos y Valladolid con 49 cada una, Zamora con 28, Palencia con 27, Soria con 22, Segovia con 17 y Ávila con 12.

El calendario confirma el peso específico de León, tanto por el volumen como por la diversidad de ferias. Desde grandes citas consolidadas hasta mercados locales de fuerte arraigo, la provincia acoge actividades a lo largo de todo el año, con especial protagonismo del medio rural.

Entre las ferias más destacadas figuran Expobierzo, en Ponferrada, una de las grandes citas multisectoriales del noroeste; la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey y Veguellina de Órbigo; la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega; la Feria del Queso de Astorga; o la Feria del Vino D.O. León en Valencia de Don Juan, que refuerza la proyección vitivinícola de la provincia.

También sobresalen eventos de fuerte identidad territorial como la Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo de la Ribera, la Feria de la Castaña del Bierzo (Biocastañea) en Carracedelo, la Feria de San Simón de Sahagún o la Feria de los Picos en Posada de Valdeón, ligada al entorno de montaña. En el ámbito ganadero, León mantiene su liderazgo con citas como los concursos del Mastín Leonés en San Emiliano, las ferias de raza Hispano-Bretón o los certámenes de ganado en la Montaña Oriental y Laciana.

Las localidades que más eventos concentran son Ponferrada, con un amplio calendario que incluye ferias agroalimentarias, mercados de temporada, ferias del libro, artesanía y antigüedades; Valencia de Don Juan, referente en ferias agrícolas, vitivinícolas y culturales; La Bañeza, muy ligada a la artesanía, la gastronomía y el libro; así como Astorga, Sahagún y Carracedelo. La ciudad de León también refuerza su papel como sede de grandes ferias de artesanía, cerámica y libro antiguo.

El calendario incluye además numerosas ferias especializadas en agroalimentación, ganadería, artesanía, libros, maquinaria agrícola, animales de compañía y cultura, lo que convierte a la provincia en un escaparate permanente para productores, comerciantes y visitantes.

Desde la Junta de Castilla y León se destaca que el Calendario de Ferias Comerciales es una herramienta clave para la promoción económica y turística, especialmente en el medio rural. En el caso de León, su liderazgo ferial contribuye de forma directa a la dinamización económica, la generación de actividad local y la fijación de población, consolidando a la provincia como uno de los grandes referentes comerciales de la Comunidad.