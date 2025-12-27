Una concentración de vehículos decorados animará la Navidad en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este viernes la presentación oficial de la Concentración de Vehículos Navideña, una actividad incluida dentro del programa de actos organizados con motivo de las fiestas navideñas. El evento está promovido por los clubes Arribas Valdesandinas Racing y La Chispa Racing de Santa Marinica.

En el acto de presentación estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, así como representantes de ambos clubes organizadores: Marcos Fuertes, David Cabero, Judith Barrero, Óscar Almanza y Diego Guerra.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado el interés de esta iniciativa, concebida como una propuesta visual y atractiva para todos los públicos, que permitirá disfrutar de vehículos personalizados y reconvertidos por sus propios propietarios. Asimismo, se ha agradecido especialmente el esfuerzo organizativo de los clubes, subrayando la importancia de ofrecer actividades de este tipo durante las fiestas, tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad en estas fechas.

El alcalde, Javier Carrera, señaló que esta concentración es una muestra más de que La Bañeza continúa apostando por el mundo del motor, un ámbito con una arraigada tradición en la ciudad. Destacó además que se trata de «un lujo poder contar con un evento de estas características», que contribuirá a atraer visitantes y a llenar las calles de vida, en consonancia con la campaña navideña «La Bañeza, tu mejor regalo».

Por su parte, el concejal José Carlos Prieto explicó que la concentración se celebrará el sábado 27 de diciembre, mostrando su ilusión ante una actividad que se organiza por primera vez en La Bañeza con vehículos multimarca y sin distinción de antigüedad. El evento comenzará a las 17.00 horas en el Polideportivo Municipal, donde se concentrarán los vehículos procedentes de otros lugares y permanecerán expuestos hasta las 19.00 horas. Posteriormente, se realizará un recorrido por distintas calles de la ciudad para finalizar en la avenida Vía de la Plata, donde los coches quedarán estacionados hasta las 21.00 horas para su visita y disfrute por parte del público asistente.