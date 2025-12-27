Cistierna celebra el día internacional de la familia

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El área de familia de la diócesis de León celebró ayer en Cistierna la jornada de la sagrada familia coincidiendo con el día internacional de la familia. Varios centenares de personas se dieron cita en este acto muchos de ellos llegados desde la capital en el tren de Feve a los que se han sumado los venidos de otras comarcas. Las actividades de esta jornada que se desarrollaron en la casa de cultura de Cistierna han estado presididas por el obispo de León Luis Ángel de las Heras.

A la llegada y junto a la iglesia museo de Santa María se entregó a cada participante un pequeño cojín que elaboró Sara Álvarez en un solo día. De las Heras agradeció la presencia de tanta gente haciendo familia y habló sobre la representación de la ternura a través del cojín que se dio a los participantes. Se organizaron visitas al museo Bíblico y Orienta de Cistierna.

Cada edición se suele celebrar en una zona rural y en este caso «se ha elegido Cistierna para esta jornada donde se trata de reconocer y pensar qué importante es la familia, que es sagrada», según Antonio Díez, uno de los organizadores que recordó que el último domingo de diciembre se conmemora en todo del mundo el día de la sagrada familia. Recordó que desde hace años se sale a las zonas rurales, ya que es «una forma más cercana de celebrarlo con la gente de la zona. En las ciudades es algo más anónima».