Badiola apuesta por la vigilancia constante para afrontar las enfermedades ganaderas

«Hay que estar vigilantes permanentemente», así ha expresado el veterinario leonés Juan José Badiola su visión sobre la lucha contra las enfermedades que están afectando al ganado en los últimos meses. Badiola apuesta por las medidas biosaniatarias y de control de los movimientos de animales para poner coto a los problemas que conllevan la dermatosis nodular contagiosa, la gripe aviar y la peste porcina africana.

Sobre la primera de ellas, la dermatosis nodular contagiosa (DNC), el investigador apunta a que el origen llegó como consecuencia de la movilidad derivada de los intercambios de animales y que el brote, que se considera ya controlado, ha encontrado su freno en la vacuna. Distinto es el panorama de las otras dos enfermedades, la gripe aviar y la peste porcina africana (PPA). Si bien para la primera sí existe una vacuna aunque las autoridades no permiten su uso, la PPA no tiene aún inmunización por esta vía. Las dos afectan a dos de los productos cárnicos más accesibles económicamente para los consumidores: las aves y el cerdo. Para Badiola, la confluencia de enfermedades es unna consecuencia de la globalización, pues «el comercio internacional es brutal y la movilidad, tremenda», si bien la causas de las patologías no son las mismas. «Con la peste porcina se está haciendo lo que se puede porque cuando una enfermedad aparece en la fauna silvestre es más difícil de controlar que si lo hace en una granja», explica. Para el leonés, el problema en este caso es que los jabalíes, el origen, «se han aficionado a acercarse a las zonas urbanas» y se han convertido en «una plaga» porque «ha aumentado muchísimo su población y también ha cambiado sus hábitos en los últimos años». Según explica, son animales difíciles de controlar y de una enorme movilidad, pues puede caminar hasta 50 kilómetros en un solo día. «Creo que si se sigue con las medidas de control como se está haciendo hasta ahora, la situación no irá más allá», si bien advierte: «Hay que ser prudente y esperar, al menos, un mes más a ver cómo se desarrollan las medidas que se han tomado y no ser excesivamente optimista». La peste porcina ha generado «una situación compleja» porque «implica que el control se haga a varias bandas y, aunque asegura que sus objetivos son los cerdos y los jabalíes «y nada más», sí que matiza que los humanos pueden ser portadores y transmisores y se trata de «un problema fundamentalmente económico más que sanitario por el peso que tiene en España el sector porcino en cuanto a exportaciones a otros países. Además «es un virus muy resistente» que ha llegado a 13 países a través de los jabalíes y con el que hay que mantener las estrategias que se están aplicando en la actualidad.

El virus N5H1 de la gripe aviar se ha extendido por todo el mundo





La gripe aviar, causada por el virus Influenza tipo A y también conocido como H5N1, ha conseguido extenderse por el mundo desde el año 2023, tal y como explica el catedrático leonés de Veterinaria Juan José Badiola. Se trata, según asegura, de algo que está relacionado con su alta patogenicidad, lo que le puede llevar a afectar a la especie humana. De hecho, puede llegar a enfermedades en mamíferos como en gatos que hayan comido un ave contagiada. Añade que se sabe que a este virus son especialmente susceptibles los mamíferos marinos y que este año su alta patogenicidad, mayor que otras veces, ha conllevado una mayor circulación y que se haya registrado un aumento de casos. «Hay que ser tajante con él desde que aparece», apunta.