UPL pide una Jefatura Superior de la Policía Nacional para la Región Leonesa con sede en Zamora

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) pidió hoy que haya dos Jefaturas Superiores de la Policía Nacional en la Comunidad, “una para la Región Leonesa, con sede en Zamora, y otra para Castilla la Vieja”. No en vano, consideró que la comunidad de Castilla y León, con 94.226 kilómetros cuadrados, es “demasiado extensa” para albergar una única Jefatura.

Los leonesistas recordaron que la Comunidad de Castilla y León supera en superficie incluso a Portugal, siendo la más extensa de las autonomías que integran España, superando incluso a la comunidad de Andalucía, que con 87.599 kilómetros cuadrados es la segunda autonomía en extensión de España, y que sin embargo posee dos Jefaturas Superiores, una para Andalucía Oriental y otra para Andalucía Occidental. De esta manera, ofrecer mayor facilidad para abordar todo el territorio de sus jurisdicciones y, con ello, una mayor eficacia y eficiencia para la seguridad ciudadana.

En cuanto a la creación de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Región Leonesa, cuyo ámbito de actuación serían las provincias de León, Salamanca y Zamora y con la peculiaridad de su carácter transfronterizo con Portugal, UPL planteó que tenga su sede en Zamora, dada su posición geográfica en el centro de la Región Leonesa, lo que favorecería dar un mejor servicio a este territorio de 38.491 kilómetros cuadrados y de cerca de 950.000 habitantes, que posee por tanto una población similar a Asturias y Extremadura, que poseen Jefaturas Superiores propias de la Policía Nacional.

En paralelo, los leonesistas plantean también para el resto de la Comunidad la creación de una Jefatura Superior de Policía de Castilla la Vieja, cuyo ámbito de actuación serían las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, lo que consideran permitiría dar un mejor servicio a este territorio de 55.735 kilómetros cuadrados y de cerca de 1,4 millones de habitantes.

Con este objetivo UPL registró en las Cortes una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a crear dos Jefaturas Superiores de Policía Nacional en la Comunidad. Una petición que, pese a haberse registrado en el Parlamento autonómico en junio por los leonesistas, no será debatida en esta legislatura, al finalizar el periodo de actividad ordinaria y haber sido bloqueado el debate de esta iniciativa en la Comisión de la Presidencia por su Mesa, que preside el PP. En este sentido, señaló que se ha vulnerando el artículo 42.4 del Reglamento de las Cortes, que estipula que “las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en el plazo máximo de dos meses”.

En todo caso, UPL avanzó que, una vez se vuelvan a constituir las Cortes tras las elecciones autonómicas, volverán a registrar esta iniciativa para que pueda ser debatida y votada en las Cortes de cara a que, en caso de aprobarse, sea trasladada esta petición al Gobierno central con el respaldo del Parlamento autonómico.