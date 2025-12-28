La semana de Navidad finaliza en San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos con 13.300 esquiadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La semana de Navidad se ha cerrado en las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León con 13.311 personas usuarias, después de que el martes se retomara la actividad en San Isidro y el miércoles, día de Nochebuena, se iniciara la temporada en Valle Laciana-Leitariegos.

Las buenas temperaturas para la práctica del esquí y el trabajo realizado por el personal de ambas instalaciones han permitido que la última semana completa del año pudiera albergar una buena actividad en las dos estaciones invernales.

Por un lado, en San Isidro se han ofrecido en estos seis días de esquí un total de 12 kilómetros de pistas alpinas, en concreto 12 (cinco verdes, tres azules y cuatro rojas), en los diez remontes disponibles (cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas) en los tres sectores abiertos al público: Cebolledo, Riopinos y Requejines. Los espesores disponibles han sido de entre 15 y 50 centímetros de nieve en polvo, a donde han acudido un total de 11.507 esquiadores y esquiadoras.

El mejor día ha sido el sábado, 27 de diciembre, con 3.168 personas usuarias, provenientes de la provincia de León, pero también del resto de la comunidad, Asturias, Galicia y Portugal, como es habitual en otras temporadas.

La meteorología que ha acompañado estos primeros días de las Navidades ha estado marcada por las bajas temperaturas y algunas nieblas, así como una excelente calidad de nieve.

Si las condiciones del tiempo lo permiten, está previsto que, en la noche de Reyes, como es tradición, tendrá lugar el descenso con antorchas de los Reyes Magos con sus pajes por las pistas de Cebolledo.

Mientras, en Valle Laciana-Leitariegos se ha inaugurado oficialmente la temporada el 24 de diciembre gracias a la producción de nieve artificial que, junto con las últimas precipitaciones de nieve, han provisto de unas óptimas condiciones para la apertura.

Para este arranque se han ofrecido siete pistas abiertas (cuatro azules y tres verdes) y seis remontes (dos telesillas, dos telesquís y dos cintas), que han permitido casi 3,5 km de dominio esquiable con espesores de 10 a 40 centímetros de nieve polvo-dura. Esta apertura, que ha coincidido con las vacaciones escolares, ha sido una oportunidad para que numerosas familias hayan podido disfrutar de sus primeras salidas a la nieve con muy buenas condiciones. De hecho, en total se han registrado durante la semana 1.804 personas.

En Valle Laciana-Leitariegos también se ha percibido una gran afluencia de la provincia de León, pero también de Galicia y Portugal.

Como es habitual, se recomienda a las personas interesadas en acudir a ambas instalaciones consultar la página web oficial http://www.nieveleon.com para conocer las últimas incidencias en las dos estaciones invernales de la provincia y las previsiones meteorológicas.