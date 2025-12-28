La Junta invertirá casi 500.000 € en la dotación expositiva del Pozo María

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, publicó en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para la dotación expositiva de Pozo María, en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, por un importe de 495.000 euros con el objetivo de convertir la antigua explotación minera en el primer archivo histórico de España dedicado a la memoria de las familias mineras.

La Fundación Patrimonio Natural adquirió el 25 de septiembre de 2020 el Pozo María, que estaba incluido en el Plan de Liquidación Patrimonial de la mercantil Coto Minero Cantábrico, SA., en un contexto en el que se ha generado una tendencia con amplia demanda de turistas interesados en las instalaciones industriales históricas.

En Europa existen cerca de 700 parques y museos mineros y en España también existen ejemplos en Asturias, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, entre otras. La provincia de León es un buen ejemplo de este tipo de instalaciones, con centros como el Museo de la Energía y el Museo del Ferrocarril (Ponferrada), el Parque Minero Pozo Julia (Fabero), la Galería Minera (Páramo del Sil), el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Sabero) y el Museo del Ferroviario (Cistierna).

El Pozo María se convertirá, en el verano del próximo año, en el único archivo histórico del país dedicado a la memoria de las familias mineras, lo que situará a Castilla y León en la vanguardia de este tipo de centros culturales. Además, con la rehabilitación llevada a cabo se recuperan los valores arquitectónicos y se pretende dar una segunda vida a la infraestructura minera más representativa del desarrollo industrial del Valle de Laciana.

La inversión en la rehabilitación ascendió a un millón de euros, a los que se suman los 495.000 euros de esta licitación para su dotación expositiva. El objetivo de esta es la de preservar, organizar y comunicar el patrimonio material y oral generado por las comunidades mineras de Laciana.

La intervención se desarrollará en el edificio dos del antiguo Pozo María, integrando la dotación expositiva y audiovisual necesaria para explicar la historia del enclave, el funcionamiento de la mina, la vida cotidiana de las familias y la evolución de la cultura obrera y sindical del valle.

El discurso expositivo se organizará en seis salas distribuidas entre la planta baja y la primera planta, recorriendo la geología, el desarrollo urbano, la historia de la MSP, la vida comunitaria, el trabajo en la mina, la cultura popular, el movimiento obrero, las enfermedades profesionales y la memoria oral del territorio.

Las salas incorporarán vitrinas con piezas originales, documentos históricos, paneles impresos, audiovisuales con testimonio real, un archivo sonoro, recursos interactivos y una instalación inmersiva que permitirá aproximarse sensorialmente al interior de la mina y a la memoria del accidente de 1979.

La museografía combinará estructuras metálicas, con retroiluminación LED, gráficos sobre dibond, pantallas Full HD, elementos manipulativos y recursos táctiles. En el vestuario original se integrarán objetos cotidianos, taquillas adaptadas como vitrinas, textiles, placas conmemorativas y una instalación específica en la zona de duchas que utilizará lona microperforada y cajas de luz sincronizadas con audio. En la sala final se dispondrá un conjunto de pantallas y paneles que mostrarán retratos de mineros, acompañado de un sistema multicanal que guiará la percepción del recorrido inmersivo.

La intervención incluirá también un espacio de uso cultural denominado ‘Ecos de la mina’, destinado a talleres, encuentros y actividades comunitarias.