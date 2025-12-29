Tres heridos tras colisionar dos turismos y dar varias vueltas de campana uno de ellos en Requejo de la Vega

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Tres personas resultaron hoy heridas tras sufrir un accidente en Requejo de la Vega (León) donde tras colisionar de forma fronto-lateral dos turismos, uno de ellos dio varias vueltas de campana.

El suceso se produjo a las 11:28 horas a la altura de la carretera Páramo, 35 y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para atender a dos personas de edad avanzada y otra de unos 30 años.