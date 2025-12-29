La Comisión de Fiestas de Carnota, en Galicia, recauda fondos por solidaridad con Villamanín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La solidaridad no entiende de distancias, y así lo ha demostrado la Asociación Cultural Relámpago de San Mamede, en el municipio coruñés de Carnota. Tras conocer el difícil momento que atraviesa la Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, los integrantes de la entidad gallega han decidido ponerse en marcha para recaudar fondos y enviar un mensaje de apoyo a los jóvenes leoneses, quienes se encuentran en el centro de una tormenta mediática tras vender por error más participaciones del Gordo de Navidad de las que realmente tenían consignadas.

El impulsor de esta iniciativa es Felipe Capelo, un veterano del movimiento asociativo con más de tres décadas de experiencia en las fiestas de Carnota, quien asegura empatizar profundamente con los chavales de Villamanín. Según ha explicado a medios como La Voz de Galicia, el objetivo de la colecta no es solo aportar una ayuda económica que ayude a paliar el "roto" de cuatro millones de euros, sino, sobre todo, limpiar la imagen de los jóvenes y demostrar que lo ocurrido fue un error humano y no un intento de estafa.

En Villamanín, la situación sigue siendo tensa pero camina hacia la resolución. Los miembros de la comisión local, jóvenes de entre 18 y 25 años, han dado un paso al frente renunciando a sus propios premios personales —valorados en unos dos millones de euros— para cubrir parte del desfase y evitar que el conflicto termine en los tribunales. La propuesta de Carnota ha sido recibida como un soplo de aire fresco en medio del escarnio público, recordándole a la comunidad que la esencia de las comisiones de fiestas es el trabajo desinteresado por sus vecinos.

Desde Carnota se está organizando un sistema de financiación colectiva (crowdfunding) y diversas acciones de recaudación para que cualquier persona que desee solidarizarse con la causa pueda hacerlo. Con este gesto, la asociación Relámpago busca que los jóvenes de la Montaña Central Leonesa sientan que no están solos y que el espíritu de las fiestas patronales debe prevalecer sobre la tragedia económica de un descuido con la lotería.