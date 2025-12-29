El Gobierno eleva a 29 los jabalíes muertos por peste porcina en Barcelona

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado la muerte de dos nuevos jabalíes por Peste Porcina Africana (PPA) en la zona del primer foco en la provincia de Barcelona, lo que eleva a 29 los animales fallecidos por esa enfermedad. Según un comunicado difundido este lunes, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana en dos jabalíes encontrados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros del punto en el que se produjo el primer foco el pasado 28 de noviembre, en Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Con esos dos casos, se eleva a 29 el número de jabalíes fallecidos por la enfermedad, ha detallado el MAPA. El ministerio ha informado también de que el laboratorio de Algete ha confirmado el foco de gripe aviar en Bellpuig (Lleida), en una granja con un censo de 235.000 gallinas ponedoras. Se investiga la causa del foco y barajan como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada. Desde octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en España.