El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta socorre a un senderista herido en el Pico Yordas en Riaño

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió a primera hora de esta tarde el rescate de un hombre de 52 años que resultó herido en la cumbre del pico Yordas, en Riaño (León).

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada a las 15.15 horas que solicitó asistencia para un hombre que posiblemente había sufrido una fractura de tobillo en una zona a la que no se podía acceder con vehículos por tierra.

En una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- se hizo una primera valoración y se indicó al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia. El Centro Coordinador de Emergencias se encargó de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima en la cumbre del Pico Yordas por el lado oeste del pantano de Riaño, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta, que salió hacia Riaño con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Asimismo, el 1-1-2 informó a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de la Diputación.

En la zona del accidente, el helicóptero realizó una maniobra en estacionario para facilitar el descenso a tierra, mediante grúa, de los rescatadores, que prestaron una primera asistencia al herido y le colocaron una férula de vacío que inmovilizó la extremidad afectada antes de ser izado al helicóptero, que se dirigió al campo de fútbol de Riaño, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de soporte vital básico (SVB) les esperaba para trasladarlo al al Punto de Atención Continuada (PAC) de Riaño.