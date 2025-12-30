Aprobada una inversión de 3,2 millones de euros para el impulso a proyectos de turismo sostenible y recuperación de espacios mineros

Imagen de Riaño de este mismo fin de semana.Campos

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 3.205.000 euros a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, que tiene como objetivo la creación de infraestructuras, esencialmente vinculadas al turismo y el desarrollo sostenible, que contribuyan a la dinamización económica y la generación de empleo en áreas naturales y mineras.

La subvención financiará actuaciones dirigidas a potenciar la cultura, el turismo sostenible y la recuperación de territorios afectados por la transición energética en el marco de los programas operativos ‘Castilla y León FEDER 2021-2027’ y ‘Transición Justa España 2021-2027’.

Entre las iniciativas que van a desarrollarse destacan:

Plan de uso público sostenible de los Espacios Protegidos Natura 2000, incluyendo infraestructuras verdes y equipamientos de interpretación ambiental en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.

Creación de infraestructuras innovadoras y servicios turísticos en áreas naturales de Castilla y León para acercarlas al gran público y dinamizar la economía local.

Puesta en valor del patrimonio industrial minero, con la restauración del antiguo Pozo María en Villablino (León) para convertirlo en archivo histórico minero.

Creación de miradores, sendas circulares y pasarelas en los embalses de Riaño (León) y de Ruesga (Palencia), así como puntos de avistamiento de grandes carnívoros.

La Fundación del Patrimonio Natural, creada en 2004 y medio propio de la Administración autonómica, gestionará estas actuaciones, contribuyendo a la dinamización económica, generación de empleo y desarrollo sostenible del turismo en espacios naturales y territorios mineros.

Esta aportación complementa la previamente autorizada en diciembre de 2024.