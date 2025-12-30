La Junta destina casi 2,8 millones para la reconstrucción de Lusio en León y la mejora de infraestructuras en municipios afectados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 2.779.234 euros a Somacyl que permitirá continuar con los trabajos de reconstrucción de viviendas, inmuebles e infraestructuras urbanas esenciales en la localidad de Lusio (León), así como la reposición y mejora de infraestructuras públicas en el resto de los municipios afectados por los incendios ocurridos durante el verano de 2025.

El núcleo de Lusio, en el municipio de Oencia, sufrió daños severos en más de 45 construcciones de carácter agropecuario y en infraestructuras esenciales. La inversión total estimada para su reconstrucción asciende a 6,8 millones de euros.

Con anterioridad, mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2025, se concedieron 3,86 millones de euros a SOMACYL para la reconstrucción de viviendas e inmuebles en Lusio y la reposición de infraestructuras esenciales. Los trabajos iniciados incluyeron labores de desescombro, consolidación y reconstrucción de las viviendas e infraestructuras dañadas.

Dada la magnitud de los daños y el alcance de la inversión total prevista, esta nueva aportación resulta necesaria para culminar las actuaciones en Lusio y para extender las actuaciones de reposición y mejora al resto de los municipios afectados.