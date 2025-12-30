Diputación y Ayuntamiento de León firman un protocolo para impulsar la transformación digital y logística de Productos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno de la Diputación de León ha aprobado este martes por unanimidad un Protocolo General de Actuación con el Ayuntamiento de León para impulsar la transformación digital y logística de la marca Productos de León.

El objetivo de esta iniciativa es coordinar las actuaciones de promoción del sector agroalimentario de la provincia, facilitando la transformación digital de los productores y mejorando su competitividad frente a las grandes plataformas comerciales.

El acuerdo permitirá a la institución provincial tomar las riendas de la plataforma de venta online (Marketplace), así como de la red de taquillas inteligentes y los vehículos eléctricos de reparto, herramientas financiadas con fondos europeos que ahora gestionará la Diputación para dar salida al stock de los productores rurales.

El núcleo del acuerdo establece que el Ayuntamiento de León iniciará los trámites para ceder a la Diputación la gestión de varias herramientas tecnológicas y logísticas clave para la comercialización como la plataforma digital Marketplace. La Diputación asumirá la gestión de una plataforma digital diseñada para integrar al comercio minorista y pequeños productores, permitiéndoles vender online, gestionar excedentes y automatizar la relación con los clientes.

Asimismo, el Consistorio cederá la gestión de puntos de entrega inteligentes (Lockers) de uso compartido, así como dos vehículos eléctricos destinados al reparto a domicilio y de última milla. Además del impulso digital, el protocolo refuerza la presencia física de los alimentos de la provincia en la capital leonesa. El Ayuntamiento cederá temporalmente el uso de un espacio específico dentro del mercado del Conde Luna, donde se instalará un stand para la promoción de Productos de León y se programarán actividades periódicas.

De este modo, el acuerdo garantiza la cesión gratuita de espacios municipales, como el Palacio de Exposiciones y Congresos, durante la primera quincena del mes de octubre. Estos espacios serán utilizados por la Diputación para la organización de eventos vinculados a la difusión y comercialización de la marca.

El protocolo tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Para garantizar su cumplimiento, se constituirá una Comisión de Coordinación e Impulso formada por dos representantes de cada institución, que se reunirá al menos una vez al año.

El vicepresidente primero y responsable del área, Roberto Aller, ha calificado el acuerdo de "revulsivo" para el sector. "Detrás de este documento hay muchas horas de trabajo con un fin claro: que nuestros productos ocupen el lugar que merecen por calidad y derecho", ha señalado el diputado leonesista, destacando la importancia de esta alianza para fijar población y generar riqueza en el medio rural.