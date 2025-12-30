Las estaciones invernales de León ofrecen más de 13 kilómetros esquiables

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales dependientes de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, ponen a disposición de los usuarios más de 13 kilómetros esquiables, con un total de 21 pistas abiertas y una red de remontes operativa que permite el acceso a varios sectores, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores -Cebolledo, Riopinos y Requejines- con un total de 10,3 kilómetros de pistas alpinas; permanecen en servicio 12 pistas, de las 31 existentes, distribuidas en cinco verdes, tres azules y cuatro rojas.

La estación cuenta con 10 remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas. La nieve es de tipo dura, con espesores que oscilan entre los 15 y los 50 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos ofrece 3,6 kilómetros esquiables, con nueve pistas abiertas: tres verdes, cuatro azules, una roja y una pista especial.

Asimismo, están operativos seis remontes, concretamente dos telesquís, dos telesillas y dos cintas, y los accesos a la estación permanecen abiertos. La calidad de la nieve es polvo-dura, con espesores de entre 10 y 40 centímetros.

Por otra parte, si las condiciones meteorológicas lo permiten, está previsto que en la noche de Reyes se celebre, como es tradición, el descenso con antorchas de los Reyes Magos y sus pajes por las pistas de Cebolledo, una de las actividades más emblemáticas de la temporada invernal en San Isidro.

Como es habitual, se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.