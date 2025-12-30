Santa María del Páramo mantiene una completa programación cultural y deportiva durante la Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Santa María del Páramo continúa desarrollando su programación navideña con una amplia oferta de actividades culturales deportivas dirigidas a todos los públicos, reforzando así la vida social del municipio durante estas fechas festivas.

Dentro de la programación prevista para los primeros días del nuevo año, el viernes 2 de enero de 2026 tendrá lugar una nueva propuesta incluida en los Circuitos Escénicos de Castilla y León, con la actuación de magia del ilusionista Fernando Saldaña, a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Centro Cívico “Magdalena Segurado”.

La actividad deportiva tendrá un protagonismo especial el sábado 3 de enero, con la celebración del II Cuadrangular Solidario de Fútbol de Veteranos, que se disputará a las 16.00 horas en el Polideportivo Municipal “Julio Tolón Gómez”. Ese mismo día, a las 17.30 horas, se celebrará un partido de balonmano entre el BM Atlético Paramés, en el Pabellón Municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que durante estas fechas se pueden visitar dos exposiciones de interés. Por un lado, la exposición de pintura “El Ayer, el Hoy el el Mañana”, del artista Luis Román Mateos Fidalgo, que permanecerá abierta del 19 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026 en la Sala de Exposiciones “Óscar García Prieto”, con horario de viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas ,domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, continúa la Exposición de Maquetas de Trenes en Miniatura, de Santiago López Villada, que podrá visitarse del 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 en la Sede del Club Atlético Paramés, los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se anima a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta variada programación navideña, pensada para fomentar la cultura, el deporte y la convivencia en el municipio.