Villamanín sigue a la espera del acuerdo por escrito del conflicto generado por el Gordo

Los vecinos de Villamañán permanecen a la espera de que la Comisión de Fiestas haga público el documento que está elaborando junto a sus abogados, y que deberá ser posteriormente refrendado por todos los agraciados. Este documento propondrá una solución al conflicto generado por el error en la consignación de 50 participaciones de cinco euros que no estaban respaldadas por los décimos correspondientes, lo que ha generado un agujero económico de cuatro millones de euros, al resultar premiado con el Gordo el número 79.432.

La situación ha dividido al pueblo entre quienes disculpan el fallo cometido por un grupo de jóvenes sin mala intención y quienes reclaman el cobro íntegro de sus premios. En una reciente reunión, la comisión reconoció el error y planteó una propuesta para evitar la vía judicial, basada en una quita del 10 % de cada premio y en el reparto de los premios de la propia comisión y de sus integrantes, lo que reduciría la deuda a unos dos millones de euros.