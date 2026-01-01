La Robla celebra el año con los vecinos más jóvenes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha hecho entrega de una nueva edición de las ayudas a la natalidad, conocidas popularmente como el cheque-bebé, en un acto celebrado en el salón de plenos municipal, donde se dio la bienvenida oficial a los nuevos roblanos y roblanas. Esta iniciativa forma parte de la política social del Ayuntamiento, orientada a apoyar a las familias tras el nacimiento o adopción de un hijo. La ayuda cuenta con una cuantía de 750 euros, destinada a contribuir a los gastos que supone la llegada de un bebé.