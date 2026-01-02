Oenegés y ganaderos califican de «tensa calma» la situación del lobo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Organizaciones ecologistas y agroganaderas perciben una «tensa calma chicha» y de un «limbo o laberinto legal» con la situación del lobo, sobre la que no se ponen de acuerdo ONG, ganaderos, las Comunidades Autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A expensas de que Transición Ecológica manda el informe sexenal de la especie a Bruselas (Bélgica), el 2025 acaba con sendos recursos en los tribunales contra los planes de ‘gestión’ planteados en las autonomías ‘loberas’. «Diría que tensa calma chicha, es decir, no hay grandes novedades», ha señalado en declaraciones a Europa Press el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez.

La protección del lobo lleva siendo objeto de discusión política desde su polémica inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero saltó a los titulares a finales de marzo de 2025 tras la —también controvertida— aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la práctica volvía a rebajar la protección de la especie. Sin embargo, si el lobo está en una situación desfavorable, no se pueden realizar «controles letales», según normativa europea.

Tras la aprobación de la ley, el Gobierno apuntó al censo de la especie, que tocaba enviar antes de agosto a Bruselas. Según señalaron en ese momento fuentes de Transición Ecológica, hay 333 manadas en España de acuerdo con los datos suministrados por las CCAA. El Ministerio defendió que este número está lejos de las «500» que harían que la especie fuese viable. La gran discusión con los representantes autonómicos viene por cómo juzgar que la especie es viable. El departamento de Sara Aagesen se remite a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio. Mientras tanto, las CCAA ‘loberas’ defienden que la especie está más que recuperada en sus territorios, donde registran un creciente número de ejemplares.

Desde la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, varias CCAA han tratado de poner en marcha ‘planes de gestión’ de la especie.