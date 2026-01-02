Los vagones del Ponfeblino llevarán por primera vez a los Reyes Magos a Villablino

Los Reyes Magos y sus pajes visitarán la comarca de Laciana el próximo lunes y por primera vez llegarán en uno de los vagones del tren Ponfeblino, acompañados también de la Vieja del Monte, para cumplir las ilusiones de los más pequeños.

En colaboración por el Consorcio del Ponfeblino y la empresa Ferrocarril del Valle del Sil, sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar harán su clásico itinerario en uno de los vagones de viajeros que se restauran actualmente y tras recibir a los niños que le esperen en la estación de Villablino, completarán su trayecto habitual.

La hora de comienzo del desfile será a las 17 horas y durante el recorrido previsto atravesarán las calles y avenidas hasta terminar en las iglesias (primero la de san Miguel y después la de santa Bárbara), donde repartirán los regalos.

Si por causas climatológicas no se pudiese celebrar la cabalgata, los Reyes Magos acudirán directamente a la iglesia de San Miguel, a las 18.15 y a continuación a la de Villablino.