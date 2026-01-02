Ugal pide que se agilicen los expedientes de la incorporación de jóvenes al campo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato agrario UGAL-UPA ha urgido este viernes a la Junta de Castilla y León para que dé respuesta ágil y eficaz a los jóvenes que han decidido incorporarse al sector agrario, ha informado la organización en un comunicado.

El sindicato ha realizado una petición expresa al Gobierno autonómico para que cumpla con el compromiso que dice tener con la incorporación de jóvenes al sector, y que «lo demuestre con hechos respondiendo en tiempo y forma a la resolución de los expedientes presentados» hasta el 30 de octubre, fecha en la que se cerró el plazo de dichas solicitudes.

A este respecto, ha solicitado también que se agilice el funcionamiento interno con los servicios territoriales para que estos puedan comenzar a revisar, gestionar y presentar a los servicios centrales la documentación de los peticionarios.

«La experiencia nos dice que todos los años nos encontramos con retrasos en la resolución de los mismos por las farragosas gestiones administrativas», pese a que la Junta tiene seis meses para resolver dichos expedientes, han indicado.

UGAL-UPA ha recordado que León es una de las provincias donde más incorporaciones al sector se realizan año tras año, por lo que ha considerado básico que se actúe con diligencia y eficacia.

«Si se alarga en exceso la tramitación y se solapa con el periodo de tramitación de la PAC, que recordamos comienza el 1 de febrero, podría afectar a las peticiones de los derechos de la reserva nacional que pudieran realizar los jóvenes que hayan pedido una incorporación», ha apuntado al respecto. Por otro lado, el sindicato ha criticado que hacer coincidir todo el proceso administrativo de los expedientes de incorporación con los expedientes PAC es dificultar la tarea encomendada que tienen las organizaciones agrarias en un periodo de tiempo donde la carga de trabajo es muy elevada. UGAL-UPA ha apelado a la Junta de Castilla y León a que cumpla lo que confirmó el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 2 de julio en la localidad palentina de Quintana del Puente ante la nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones. Y han insistido en que «una de las principales mejoras de esta convocatoria es la simplificación administrativa, destacando la reducción de la documentación exigida y el acortamiento de los plazos de tramitación».