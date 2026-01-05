La ULE avisa del cambio climático y su coste oculto para el sector primario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad de León (ULE) han alertado del «grave impacto social y económico» que el cambio climático provoca en el sector agrícola del sur de Europa, especialmente en la región mediterránea, según un estudio que analiza las quiebras agrarias asociadas a fenómenos climáticos extremos y sus consecuencias sobre la sostenibilidad del medio rural.

El estudio señala que el cambio climático no solo genera pérdidas de rendimiento en las explotaciones agrícolas, sino que impone un coste económico oculto que compromete la viabilidad de numerosas empresas del sector primario, una situación que repercute de forma directa en el empleo, el tejido productivo y la estabilidad de las economías locales, según ha informado la ULE en un comunicado.

La investigación ha sido realizada los profesores del área de Economía Financiera y Contabilidad de la institución académica Paula Castro Castro, Borja Amor Tapia y María Teresa Tascón Fernández, junto con el profesor de Economía y Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad Internacional de La Rioja Iván Pastor Sanz, y ha sido publicada en la revista científica International Food and Agribusiness Management Review.

Riesgo de primer orden

Los autores han difundido parte de sus conclusiones en un artículo de divulgación científica publicado en la plataforma The Conversation, donde exponen la existencia de un «patrón claro» que vincula las quiebras agrícolas con fenómenos climáticos extremos, una relación que hasta ahora había recibido escasa atención en el contexto europeo.

Según destaca Tascón, el cambio climático representa un «riesgo económico y social de primer orden», ya que la quiebra de empresas agrícolas provoca efectos en cadena que afectan al empleo rural, reducen la producción local de alimentos y generan tensiones en el sistema alimentario con posibles incrementos de precios.

El estudio también advierte de las consecuencias financieras derivadas de este proceso, ya que el aumento del riesgo climático dificulta el acceso al crédito del sector primario al obligar a bancos y aseguradoras a asumir mayores niveles de incertidumbre en la concesión de financiación y coberturas.

Los investigadores subrayan que eventos como sequías prolongadas, olas de calor intensas o precipitaciones torrenciales erosionan los beneficios de los agricultores y aumentan la volatilidad de sus ingresos, una situación crítica en la región mediterránea, considerada una de las más expuestas al impacto del cambio climático.

Replantearse el modelo

La investigación concluye que este escenario obliga a replantear «con urgencia» los modelos agrícolas tradicionales, ante la evidencia de que las actuales estructuras productivas no resultan suficientes para afrontar el nuevo contexto climático de forma sostenible.

Hasta ahora, la investigación sobre los riesgos financieros del cambio climático se había centrado principalmente en regiones fuera de Europa, con especial atención a los efectos de huracanes y tormentas, mientras que el nuevo estudio aporta evidencias que señalan la necesidad de incorporar fenómenos como incendios forestales o anomalías térmicas en la gestión financiera y en las políticas agrarias.

Ante esta situación, los investigadores realizan un llamamiento a la acción coordinada entre instituciones académicas, responsables políticos y entidades financieras para reforzar la resiliencia climática del sector agrario.

En este contexto, el estudio plantea la necesidad de diseñar apoyos específicos frente a riesgos climáticos, integrar variables ambientales en la evaluación crediticia y reconocer que la sostenibilidad agrícola depende de adaptaciones estructurales al nuevo escenario climático.