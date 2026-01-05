Val de San Lorenzo restaurará la torre de la ermita de san Antonio con apoyo del ILC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo realizará una restauración integral de la torre de la ermita de San Antonio gracias a la tercera convocatoria del programa R (Recuperar-Regenerar-Reactivar) del Instituto Leonés de Cultura. El coste total de la actuación asciende a 80.000 euros, de los cuales el 90% será financiado a través de este programa y el resto con fondos propios municipales.

El proyecto de restauración contempla la recuperación del tradicional encintado maragato que ornamentaba el exterior del edificio, la revisión y puesta a punto integral de la maquinaria del reloj, la eliminación del óxido de la estructura metálica de la torre y su posterior tratamiento anticorrosión, la impermeabilización de la azotea, el acondicionamiento de la sala del reloj y la renovación de los elementos de madera deteriorados, además de otras actuaciones menores destinadas a devolver al conjunto su estado original.

El edificio fue construido en 1896 para albergar el reloj público del pueblo, tal y como recoge la inscripción situada en su fachada que reza los isguiente: «Se hizo esta torre y se puso el reloj por cuenta del pueblo siendo alcalde D. José Nistal. Año de 1896».

El mecanismo del reloj, que a día de hoy continúa en funcionamiento, fue diseñado por Antonio Canseco y Escudero, un reconocido relojero natural de la localidad de Rabanal del Camino, y corresponde al denominado modelo A.