Villar del Yermo premia las mejores fachadas navideñas

La fachada ganadora del segundo concurso de Villar del Yermo.DL

El segundo concurso de fachadas navideñas de Villar del Yermo, que organiza la Junta Vecinal, ya tiene ganadores. Con un total de 28 participantes, fueron seleccionadas las cuatro más imaginativas y navideñas. El jurado otorgó dos terceros premios (a las fachadas de Tere y Víctor y Tino y Marién) con su cesta de cava y dulces, por quedar igualados en la votación. El segundo premio, un jamón, fue para José y Consuelo y el primero, la gran cesta y un vale de comida en el Aeródromo Los Oteros, que patrocina este premio, para Camino y Ovi Rey.