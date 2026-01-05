El 112 rescata a dos senderistas enriscadas en el pico Polvoreda, en Valdepiélago

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias dirigió hoy el rescate de dos senderistas de 22 y 27 años que quedaron enriscadas en el pico Polvoreda, situado en el municipio leonés de Valdepiélago, por lo que les resultó imposible continuar la bajada a causa del hielo y de la nieve.

El suceso se comunicó a la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 14.25 horas y se inició una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de las senderistas y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta. Además, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Cistierna de Diputación.

Tras establecer contacto visual con las jóvenes, los rescatadores accedieron en grúa hasta la zona, a 100 metros por debajo de las víctimas, que fueron evacuadas y trasladadas ilesas a la localidad de Rodillazo.