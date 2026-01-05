La Ercina recibe a los Reyes Magos con frío e ilusión

Los Reyes Magos llegan a los catorce pueblos de La Ercina.DL

Como cada año, La Ercina ha celebrado su popular cabalgata en la que los Reyes Magos de Oriente han repartido regalos en los catorce pueblos que componen el municipio. Este 2026 el organizador ha sido el propio pueblo que alberga el Ayuntamiento quien ha dado apoyo logístico a sus Majestades para poder repartir ilusión en una tradición que traspasa generaciones.

El recorrido comenzó como es costumbre en Sobrepeña y continúo por Casetas de Oceja, Oceja de Valdellorma, Laíz de Arrimadas, Santa Colomba de las Arrimadas, Corral de las Arrimadas, Barrillos de las Arrimadas, Acisa de las Arrimadas, Valporquero de Rueda, Palacio de Valdellorma, Fresnedo de Valdellorma, La Serna, San Pedro de Foncollada, Yugueros hasta llegar de vuelta a La Ercina.

En cada uno de los pueblos, los vecinos han obsequiado a los Reyes, pajes y acompañantes un refrigerio para disfrutar de una entrañable tarde.