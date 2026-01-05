Diario de León

La tractorada de Santa María del Páramo acompaña los Reyes Magos, en fotos

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.

Cabalgata de Reyes en Santa María del Páramo.Virginia Moran

Los tractores acompañan a los Reyes Magos en Santa María del Páramo

tracking