El temporal obliga a cerrar la estación de esquí de San Isidro el día de Reyes

El viento no permite, por seguridad, el funcionamiento de los remontes, tal y como explica la Diputación de León

Estación de esquí de San Isidro.

Estación de esquí de San Isidro.RAMIRO

León

Un temporal de viento ha obligado a cerrar la estación de esquí de San Isidro este martes, día de Reyes. Así lo ha anunciado la Diputación de León a través de sus redes sociales, en un post en el que explica que "el viento no permite, por seguridad, el funcionamiento de los remontes".

