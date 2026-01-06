El temporal obliga a cerrar la estación de esquí de San Isidro el día de Reyes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un temporal de viento ha obligado a cerrar la estación de esquí de San Isidro este martes, día de Reyes. Así lo ha anunciado la Diputación de León a través de sus redes sociales, en un post en el que explica que "el viento no permite, por seguridad, el funcionamiento de los remontes".