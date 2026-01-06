El temporal obliga a cerrar la estación de esquí de San Isidro el día de Reyes
El viento no permite, por seguridad, el funcionamiento de los remontes, tal y como explica la Diputación de León
Un temporal de viento ha obligado a cerrar la estación de esquí de San Isidro este martes, día de Reyes. Así lo ha anunciado la Diputación de León a través de sus redes sociales, en un post en el que explica que "el viento no permite, por seguridad, el funcionamiento de los remontes".
❄️ La @sanisidronieve está cerrada este martes por temporal de viento que no permite, por seguridad, el funcionamiento de los remontes. pic.twitter.com/va4Ly4OHam— Diputación De León (@diputacionleon) January 6, 2026