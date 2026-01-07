La Diputación y las diócesis de León destinan 1,2 millones a rehabilitar iglesias rurales

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Diputación de León y las diócesis de León y Astorga han renovado este miércoles el plan ‘Iglesia Abierta’, una iniciativa encaminada a propiciar la conservación y el mantenimiento del patrimonio eclesiástico de la provincia dotado con 1,2 millones de euros.

El obispo legionense, Luis Ángel de las Heras; el administrador diocesano de Astorga, Francisco Javier Gay; y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, han firmado este miércoles el convenio que regula un plan bienal que en esta ocasión está dotado con 1.200.000 euros, lo cual supone un aumento de 200.000 euros con respecto a la edición anterior.

La suma incrementa en un 20 por ciento el plan anterior, que alcanzaba el millón de euros y que hasta la fecha ha permitido ejecutar obras de reparación en 52 templos de la provincia, 26 ubicados en la diócesis de Astorga y 26 en la de León.

"Las iglesias y ermitas constituyen una importante parcela de la herencia arquitectónica, artística, cultural y social de los pueblos de León”, ha señalado Álvarez Courel este miércoles en la rueda de prensa en la que se ha renovado el convenio.

Del importe total del presupuesto, el Instituto Leonés de Cultura, dependiente de la Diputación, aportará 600.000 euros y cada uno de los obispados, 300.000 euros.

Por su parte, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha valorado que mantener el patrimonio eclesiástico “necesita de la colaboración de todos” y ha recordado que las iglesias son “el alma de cada pueblo”, hasta el punto de que también los no creyentes y los no practicantes “consideran importante su iglesia” y “piden que se mantenga en buenas condiciones”.

A su vez, el administrador diocesano de Astorga, Francisco Javier Gay, ha aludido a la dura realidad de la ‘España vaciada’ y ha recordado que detrás de cada templo “hay personas, gentes, pueblo”.

“Este convenio persigue lo mismo que busca cada una de nuestras instituciones: el bien de nuestras gentes", ha indicado Gay, quien también ha hecho referencia al “drama enorme” de los incendios que el pasado verano se ensañaron con la muy extensa diócesis de Astorga, que se extiende también por tierras de Zamora y Ourense.

Los proyectos de restauración podrán enviarse una vez sean aprobadas las bases de ‘Iglesia Abierta’ por parte del Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura, momento en el que el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del ILC publicarán la convocatoria pública de ayudas dirigida a ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia para la selección de las intervenciones a financiar con cargo al convenio.

La distribución de fondos se regirá por el principio de concurrencia competitiva y será una comisión técnica de valoración la encargada de examinar y valorar las solicitudes que se formulen.

Los trabajos se centrarán, especialmente, en la mejora de las cubiertas y estructuras de edificios religiosos que se encuentran en malas condiciones, así como en la restauración de bienes muebles del patrimonio eclesiástico, especialmente retablos.