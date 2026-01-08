La CHD destina 10 M€ al mantenimiento y conservación de presas y balsas en León

Publicado por Redacción Leon Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a través de la Dirección General del Agua, ha anunciado la licitación de seis contratos para la asistencia a la explotación, el mantenimiento y la conservación de presas, balsas y azudes de titularidad estatal en la cuenca del Duero, con una inversión total de 29,8 millones de euros (IVA incluido) para los próximos cinco años. El objetivo de estas actuaciones es garantizar la funcionalidad, seguridad y correcto estado de las infraestructuras hidráulicas, dando continuidad a los contratos actualmente en vigor.

Una parte muy significativa de esta inversión tendrá impacto directo en la provincia de León, donde se destinarán cerca de 10 millones de euros a la conservación y mantenimiento de infraestructuras clave. La primera de las licitaciones publicadas incluye ocho infraestructuras hidráulicas leonesas: las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de Ordás y Valdesamario, el azud de Santa Marina y las balsas de Matalobos, Santa María y Fontecha, con un presupuesto total de 5.206.116,13 euros sin IVA.

Estas actuaciones se complementan con un segundo contrato que abarca la asistencia a la explotación y mantenimiento de las presas de Juan Benet y Riaño, así como numerosos azudes y balsas repartidos por la provincia, entre ellos Secos de Porma, Villomar, Benamariel, Tolibia, el trasvase del Curueño, Cerezales del Condado, Olleros de Tera, Sorriba, Galleguillos y Villalobar, además de las balsas de Villanueva de las Peras, Fuentes de Carbajal, Canal Alto de Payuelos y del Páramo Bajo. Este contrato cuenta con un presupuesto de 4.572.270,79 euros sin IVA y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 3 de febrero.

El plan de inversiones de la CHD se extiende también al resto de la cuenca del Duero. En Palencia y Valladolid se prevén trabajos en las presas de Camporredondo, Compuerto, Aguilar, Requejada, Cervera-Ruesga y San José, con un presupuesto de 6.505.300,25 euros sin IVA. En Burgos y Soria se actuará en las presas de Úzquiza, Arlanzón y Cuerda del Pozo, así como en el azud de Campillo de Buitrago, con una inversión de 2.470.498,58 euros. A estas se suman actuaciones en presas de Segovia y Ávila, con un presupuesto de 2.204.585,49 euros, y en infraestructuras de Salamanca y Ávila, donde se invertirán 3.676.682,44 euros.

Estas inversiones se verán reforzadas además con la implantación de planes de emergencia en 19 presas de titularidad estatal, un proyecto ya licitado por la CHD con un presupuesto de 16,7 millones y cuya adjudicación se encuentra en su fase final.