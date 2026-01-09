La Diputación invierte más de 7 M en la depuración de aguas residuales en pequeños municipios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El diputado de Transición Ecológica de la Diputación de León, Javier Salgado, y el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, han participado este viernes en la visita a las nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Alija del Infantado y Cimanes de la Vega, a las que la institución provincial ha destinado más de 466.000 euros (269.642,68 en el primer caso y 197.118,62 en el segundo). También han estado presentes el diputado David González y los alcaldes de ambos municipios, José María Sánchez y María Montserrat Rodríguez.

Esta inversión se ha llevado a cabo en el marco de un convenio de cooperación suscrito en 2023 entre la institución provincial, la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Sociedad pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León para la ejecución de sistemas de depuración de aguas residuales en municipios con menos de 2.000 habitantes.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, supondría cerrar este 2026 con un desembolso por parte de la Diputación de León de más de siete millones de euros en esta materia, teniendo en cuenta que las aportaciones que ha realizado la institución provincial desde la firma del convenio han sido de un millón en 2023, 1.880.672,75 en 2024, 1.887.820,54 en 2025 y que para 2026 prevé un desembolso de 2.976.158,96 euros.

El diputado del área ha mostrado su satisfacción por “cómo se está realizando este convenio” entre las administraciones participantes y ha señalado que espera que “en los próximos años se pueda intentar que todas las poblaciones de la provincia de León tengan su depuración y que los ríos estén totalmente limpios”.

El convenio recoge que la Diputación aportará el 40 por ciento del coste de cada actuación, mismo porcentaje que la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, mientras que el 20 por ciento restante lo entregará el ayuntamiento en cuestión.

Desde la firma del acuerdo se ha trabajado en la ejecución de una veintena de infraestructuras, dando por finalizadas las de Cembranos (Chozas de Abajo), Cimanes de la Vega, Molinaseca, Valtuille de Abajo (Villafranca del Bierzo), Villaquejida II y Alija del Infantado. En ejecución están las de Soto y Amío y Carrocera (La Magdalena), Magaz de Abajo (Camponaraya), Urdiales del Páramo, Puente de Domingo Flórez, La Vecilla de Curueño, Toral de los Guzmanes, Villamuñío y Calzadilla, Castrocalbón, Borrenes, Priaranza del Bierzo, Vegas del Condado, Tremor de Arriba, Huerga de Garaballes y Quintana de Rueda, mientras que para la de Castrocontrigo se ha aprobado el proyecto.