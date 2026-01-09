Más de 700.000 € para la depuración de aguas en Alija del Infantado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alija del Infantado cuenta ya con una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) y un nuevo colector tras una inversión superior a los 703.000 euros, financiada de forma conjunta por la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Ayuntamiento. La actuación moderniza el tratamiento de aguas residuales y sustituye a una infraestructura anterior que resultaba insuficiente para cumplir con los estándares normativos.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego; el diputado de Transición Ecológica, Javier Salgado; y el alcalde de Alija del Infantado, José María Sánchez, visitaron la instalación junto a técnicos de Somacyl con motivo de su puesta en funcionamiento. La inversión total asciende a 703.907 euros, con una aportación del 40% por parte de la Junta, otro 40% de la Diputación y el 20% restante del consistorio.

La nueva depuradora está diseñada para una población de 950 habitantes equivalentes y emplea tecnología de humedal artificial, un sistema extensivo de bajo impacto visual y reducido consumo energético. La planta cuenta con procesos totalmente automatizados que permiten su control en remoto y dispone de suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos, y de un grupo electrógeno para garantizar la continuidad del servicio.

La actuación incluye también la ejecución de colectores de conexión a las redes existentes y los emisarios de vertido del agua tratada al cauce receptor. La infraestructura será explotada durante 25 años por Somacyl, asegurando un mantenimiento especializado y sostenible.

Durante la jornada, los responsables institucionales también visitaron la Edarde Cimanes de la Vega, recientemente puesta en marcha con una inversión cercana a los 500.000 euros. Esta instalación está diseñada para 730 habitantes equivalentes y contempla un caudal medio de 220 metros cúbicos diarios.

Convenio de colaboración

Ambas depuradoras se enmarcan en el convenio de cooperación suscrito en 2023 entre la Diputación de León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Somacyl para la ejecución de sistemas de depuración en municipios de menos de 2.000 habitantes. En este marco, la Diputación ha destinado más de 466.000 euros a las Edar de Alija del Infantado y Cimanes de la Vega.

Desde la firma del acuerdo, ya se han finalizado una veintena de infraestructuras en la provincia, a las que se suman otras en ejecución o fase de proyecto. El delegado territorial destacó que el objetivo es alcanzar «cero aguas sucias en la provincia en los próximos años», con la previsión de ejecutar 32 depuradoras y movilizar una inversión cercana a los 24 millones de euros, además de otros programas específicos para núcleos de menos de 500 habitantes.