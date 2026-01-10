Sabero aprueba el presupuesto de 2026 que ascidente a 974.492 euros

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El último pleno ordinario celebrado el Consistorio aprobó el presupuesto general para el próximo ejercicio económico de 2026 que contó con el voto favorable del equipo de gobierno, formado por UPL Y PSOE, y el voto en contra del PP, en los que se ha tenido en cuenta la normativa vigente presupuestaria emanada de los presupuestos del estado, ofreciendo nivel entre ingresos y gastos, que asciende a la cantidad de 974.492 € lo que supone un aumento de 48.000 euros con respecto al anterior ejercicio económico. El mismo día del pleno, unas horas antes, se reunió la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos, dando el visto bueno a las cuentas municipales, procurando la adecuación de los ingresos y gastos a las previsiones reales, cediendo la palabra a secretaria para dar cuenta de la parte técnica del presupuesto. Ni el alcalde ni el partido popular realizaron intervención alguna al respecto pasando a la votación del presupuesto con cuatro votos a favor de UPL-PSOE y cuatro en contra del PP. Los ingresos por la participación en los Tributos del Estado y las subvenciones de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, en contratación de personal a tiempo parcial y obras de los distintos planes en obras y servicios Destaca en los ingresos la previsión en la participación de Tributos del Estado y las posibles subvenciones de la Junta de Castilla y León para la contratación de personal y de los fondos incondicionados. Las inversiones reales disminuyen con relación al pasado ejercicio en una cantidad algo superior a los 16.000 euros, hecho que ocurre por segundo año consecutivo.

El presupuesto, una vez pasado el tiempo de información pública durante quince días y, si no se producen reclamaciones, quedará aprobado definitivamente, enviándose copia a la administración central y autonómica.

El pleno aprobó la supresión de la ordenanza por la ocupación del dominio público con mesas, sillas y veladores, aproada el 18 de diciembre de 2012, con el voto favorable de UPL-PSOE, y la abstención del P, alegando el equipo de gobierno que no había sido objeto de aplicación en ningún momento desde su aprobación.

Por otro lado, el pleno declaró desierto el procedimiento de adjudicación de las obras de «Protección y recuperación del Patrimonio Industrial en La Herrera I, en la nave del Pozo Minero y la nave de la Fragua y Sierra», subvencionado por la Diputación Provincial con un importe de 178.500,49 Euros, al no presentarse ninguna proposición en el procedimiento simplificado. En ese sentido, el pleno acordó iniciar nuevamente el expediente de adjudicación de las obras por un nuevo procedimiento abierto ordinario negociado sin publicidad, por un importe de 190.400 euros impuestos incluidos, de acuerdo con lo establecido en el art. 168 a) de la LCSP.

El alcalde informó de la renovación del contrato de arrendamiento del ala derecha del edificio de las antiguas escuelas de HSA, a la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, donde se ubica el Archivo Histórico Autonómico Minero, pasando el alquiler de 610 euros a 1000 euros mensuales.

De la renovación del tejado de la nave del almacén del ayuntamiento en la que se ha colocado teja encima del panel sándwich para cumplir con lo establecido en las normas urbanísticas municipales.

De la concesión de una subvención del ILC para la actuación en las instalaciones de La Herrera I con destino a residencia para investigadores, dentro del proyecto de la Estación Biológica de la Cordillera Cantábria, contado ya con el ingreso de 337.562, 55 euros, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta.