León ha perdido más de la mitad de su comercio de proximidad en veinte años

La provincia de León ha sufrido una fuerte pérdida de comercios de proximidad en las dos últimas décadas. Según datos de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, el número de establecimientos ha pasado de 10.603 en el año 2005 a 4.958 en la actualidad, lo que supone la desaparición de más de la mitad del tejido comercial tradicional.

Del total de comercios activos, 2.314 se localizan en municipios rurales de la provincia, mientras que los 2.644 restantes (el 53%) se concentran en las principales áreas urbanas: León capital, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Esta evolución refleja el impacto del envejecimiento de la población, la despoblación y la dificultad para encontrar relevo generacional en los pequeños negocios.

En la provincia de León, la distribución de los comercios por municipio refleja con claridad el impacto de la despoblación y la pérdida progresiva del tejido económico en el medio rural. Solo once municipios, lo que representa el 5,21 % del total, cuentan con más de 50 establecimientos comerciales, concentrando así la mayor parte de la actividad económica y de servicios.

Un segundo grupo está formado por 24 municipios (el 11,37 %) que disponen de entre 21 y 50 comercios, lo que les permite mantener una oferta relativamente amplia para su población y su entorno más cercano. Sin embargo, a partir de este nivel la presencia comercial se reduce de forma notable.

La mayor parte de los municipios leoneses se sitúa en franjas muy bajas de actividad. 44 municipios (20,85 %) cuentan únicamente con entre 6 y 20 comercios, mientras que 54 municipios, el grupo más numeroso, apenas disponen de entre 3 y 5 establecimientos, lo que supone el 25,59 % del total. Esta escasa oferta limita el acceso a servicios básicos y obliga a muchos vecinos a desplazarse a otras localidades para realizar sus compras.

La situación es aún más preocupante en 47 municipios (22,27 %), donde solo sobreviven uno o dos comercios, generalmente vinculados a la alimentación o a servicios esenciales. Finalmente, 31 municipios, el 14,69 % de la provincia, carecen por completo de comercios, evidenciando una pérdida total de actividad comercial y un alto riesgo de aislamiento social y económico.

Estos datos ponen de manifiesto la fuerte desigualdad territorial en la provincia de León y subrayan la necesidad de políticas públicas que apoyen el mantenimiento y el relevo del comercio de proximidad, clave para fijar población y garantizar servicios básicos en el medio rural.

Con el objetivo de frenar este declive, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del relevo en la actividad por cuenta propia en Castilla y León, con especial atención al relevo impulsado por mujeres autónomas. La iniciativa, regulada por la Orden de 23 de diciembre de 2025, busca garantizar la continuidad de negocios que se enfrentan al cierre por jubilación del titular o por causas sobrevenidas como incapacidad permanente o fallecimiento.

Las ayudas están dirigidas a trabajadoras autónomas que hayan asumido la titularidad de un negocio entre el 15 de noviembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con el compromiso de mantener la actividad durante al menos cinco años. La cuantía base de la subvención es de 10.000 euros, ampliable en función de distintos criterios: hasta 4.000 euros adicionales si el negocio se ubica en municipios de hasta 1.000 habitantes, 2.000 euros en municipios de entre 1.001 y 5.000 habitantes, 4.000 euros si la persona beneficiaria es mujer y 2.000 euros si es menor de 35 años. En ningún caso la ayuda podrá superar los 20.000 euros. El plazo de solicitud permanecerá abierto del 15 de enero al 15 de octubre de 2026.