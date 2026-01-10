La Bonoloto deja un importante premio en Veguellina
Un boleto sellado en la Administración de Loterías nº 1 de Veguellina de Órbigo resultó ayer agraciado con un premio de 188.199,76 al ser el único de segunda categoría, con 5 aciertos más el complementario. La combinación ganadora está formada por los números 4, 11, 17, 29, 43 y 45, con el 46 como complementario y el 7 como reintegro. La Administración agraciada se ubica en la calle Pío de Cela, 18. De primera categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes por lo que se genera un bote de 1,7 millones de euros. La provincia ha registrado en las últimas semanas una importante acumulación de premios de loterías.