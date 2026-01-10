Vuelca una máquina quitanieves en León cuando limpiaba la carretera N-625 en Riaño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una máquina quitanieves ha sufrido un aparatoso accidente esta mañana en la carretera nacional N-621, en el kilómetro 85, en el término municipal de Riaño, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

El suceso se produjo a las 09:43 horas, cuando el vehículo pesado salió de la vía y acabó volcado. El tramo afectado forma parte del exigente recorrido hacia el Puerto de San Glorio, una de las zonas más complicadas de la Montaña Oriental Leonesa en episodios de nevadas intensas.

El conductor, un varón de unos 30 años, consiguió salir por sus propios medios del habitáculo y, en el momento del aviso, se encontraba consciente y fuera del vehículo. No se han precisado aún más detalles sobre el alcance de las posibles lesiones.

Al lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del siniestro y regula la circulación en la zona, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl para atender al conductor in situ.

El accidente tiene lugar en plena jornada de fuertes complicaciones viales por la nieve en la provincia de León. Según la información actualizada de la DGT de esta mañana, la N-621 entre Riaño y Llánaves de la Reina (Puerto de San Glorio) continúa en nivel rojo, con obligación de uso de cadenas o neumáticos de invierno, velocidad máxima limitada a 30 km/h, y restricciones al paso de autobuses y vehículos pesados.