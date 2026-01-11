Villaquejida mejora infraestructuras urbanas con una ayuda de 88.000 euros de la Consejería de la Presidencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha financiado una actuación de mejora de las infraestructuras urbanas en el municipio de Villaquejida mediante una subvención directa, con un importe total de 88.000 euros.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego; y el alcalde de dicha localidad, David González, han visitado los trabajos que han consistido en la renovación de las aceras y en la mejora del firme con aglomerado asfáltico en la calle Santa María, parte de la calle El Egido y en la rotonda de la Plaza España.

Además, la actuación se ha completado con la instalación de tres fuentes adaptadas para personas y mascotas, contribuyendo a mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de los espacios públicos del municipio.

La ayuda que ha hecho posible esta mejora forma parte de las diversas líneas puestas en marcha por la Consejería de la Presidencia con el objetivo de ayudar a las entidades locales a cubrir sus gastos diarios y a impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.

El pasado año la Junta destinó casi 20 millones de euros a los municipios leoneses a través del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FIP), del Fondo de Cohesión y del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG). “Una apuesta clara del Gobierno de Mañueco por el municipalismo y los pueblos”, ha señalado el delegado territorial.

En concreto, en el 2025, los FCELG distribuyeron 10,5 millones de euros en los 211 municipios de la provincia, otros 3 millones de euros al Fondo de Cohesión, 2,6 millones de Impuestos Propios, 1,5 millones de euros a las mancomunidades y 460.000 euros para mantener abiertos los centros de ocio y convivencia.