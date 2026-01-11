Más de 43.600 esquiadores visitan San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos durante el periodo navideño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 43.657 esquiadores han visitado las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, durante el periodo navideño. Ambas instalaciones han mantenido su actividad entre el 23 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026 con una oferta estable de pistas y remontes y con condiciones adecuadas para el disfrute de la nieve, pese a haberse visto obligadas a cerrar durante algunas jornadas para garantizar la seguridad de los usuarios ante las fuertes rachas de viento.

La estación invernal y de montaña de San Isidro ha recibido 36.000 usuarios y ha contado con un promedio de 9,5 kilómetros esquiables en los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con 11 pistas aptas para todos los niveles de esquí —cuatro verdes, tres azules y cuatro rojas— y nueve remontes en servicio, entre ellos cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas. Los espesores han oscilado entre los 15 y los 60 centímetros de nieve polvo-dura.

El lunes 29 de diciembre fue el día de mayor afluencia, con 4.281 esquiadores. En cuanto a la procedencia, como es habitual, la mayor parte de los usuarios han llegado desde León, Castilla y León, Asturias, Galicia y Portugal.

Las mejores navidades en 15 temporadas

La estación de San Isidro ha permanecido cerrada durante tres días por el fuerte viento, lo que no ha impedido que estas navidades hayan sido las mejores de las últimas 15 temporadas en cuanto a número de usuarios, con un promedio diario que ha superado los 2.000.

La noche de Reyes tuvo lugar el tradicional descenso con antorchas de los Reyes Magos con su séquito, al que asistieron más de 250 visitantes que disfrutaron de la bajada, los fuegos artificiales, los caramelos y la entrega de regalos a los más pequeños.

Por su parte, la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos ha contabilizado 7.595 asistencias durante el mismo periodo. La mayor afluencia se ha producido el sábado 10 de enero, con 899 usuarios, mientras que el día anterior las instalaciones permanecieron cerradas a causa de las fuertes rachas de viento. Pese a ello, la estación se ha mantenido con una media de ocho pistas abiertas, entre ellas tres verdes, cuatro azules y un circuito infantil, así como seis remontes en funcionamiento —dos telesillas, dos telesquís y dos cintas—, que han permitido ofrecer hasta 3,445 kilómetros esquiables.

Los espesores se han situado entre los 10 y los 70 centímetros, con nieve de calidad variada. La estación invernal Valle Laciana-Leitariegos ha abierto sus instalaciones esta temporada el día 24 diciembre, en pleno periodo de vacaciones escolares. La apertura ha sido posible gracias a las favorables condiciones climatológicas que han permitido una buena innivación de las pistas.

Se ha ofrecido a los usuarios pistas de iniciación e intermedias en las tres zonas de la estación: cota baja, media y alta. Además, el día 6 de enero, los Reyes Magos de Oriente han visitado la estación, recorriendo las pistas de esquí a lo largo de todo el día.

Como es habitual, se recomienda a los usuarios consultar la página web oficial www.nieveleon.com para conocer el estado actualizado de las estaciones, posibles incidencias y la evolución de las condiciones meteorológicas.