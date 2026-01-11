Almanza cierra una Navidad con récord de visitantes

Publicado por José María Campos León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza ha procedido este domingo al apagado oficial del alumbrado navideño, poniendo fin a una campaña que ha cosechado un éxito sin precedentes y que consolida al municipio como uno de los principales destinos navideños del norte de España.

Desde que en 2024 Almanza fuera reconocida como Pueblo Europeo de la Navidad, sus más de 120.000 luces han iluminado calles y plazas, atrayendo a visitantes procedentes no solo de la provincia, sino también de Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora. Según las estimaciones municipales, cerca de un tercio de los visitantes han llegado desde fuera de la provincia, lo que confirma el creciente atractivo turístico de la localidad a nivel regional y nacional.

El balance de la campaña no puede ser más positivo: más de 85.000 personas han visitado Almanza durante estas fechas, casi el triple que en la pasada edición.

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la afluencia de visitantes y reconocer la implicación, el esfuerzo y la colaboración de los vecinos y vecinas de Almanza, cuya participación ha sido clave.

El impacto económico también ha sido muy significativo. Bares, restaurantes, casas rurales y hoteles de la zona han registrado durante numerosos días el cartel de completo, beneficiándose de los miles de visitantes atraídos por el alumbrado navideño, lo que ha supuesto un importante impulso para la economía local y comarcal.

Las luces de Navidad se apagan ahora hasta noviembre, cuando regresarán con más fuerza y novedades.

Almanza mantiene, además, su firme apuesta por el turismo familiar durante todo el año, consolidándose como referente gracias a recursos como sus rutas, el Paseo del Amor, el Bosque de los Enanitos, el Parque Multiaventura y el próximo laberinto tematizado actualmente en proyecto.

La siguiente gran cita turística llegará en febrero, con la Ruta del Amor y la celebración de San Valentín, que volverán a llenar el municipio de encanto.