UPL denuncia el "maltrato" de Renfe a Sahagún por la cancelación de trenes sin previo aviso y horarios "inservibles"

Los recurrentes problemas que viene sufriendo la villa de Sahagún y su comarca en materia de servicios ferroviarios han llevado a Unión del Pueblo Leonés (UPL) a denunciar nuevamente el maltrato al que está sometiendo Renfe a la comarca facundina, tras la reciente cancelación de servicios de tren sin previo aviso.

Y es que durante la primera semana del año Renfe ha cancelado en dos ocasiones el tren León-Palencia y el Palencia-León, que presta servicio a Sahagún, de manera que en esta localidad y capital de comarca hasta el día de Reyes tuvieron que recurrir al ‘Plan B’, siendo sustituido por un microbús en algunos casos y en otros se ha mandado a los viajeros al tren siguiente que sale de León hacia Madrid una hora después y que no para en los mismos apeaderos en que lo hace el Regional.

Una problemática a la que, según apunta UPL, se añade el hecho de que el tren Regional es el único tren al día que da servicio a casi todas las localidades que atraviesa la línea en la comarca de Sahagún, que con ello se han visto perjudicadas, no habiendo tenido alternativa los usuarios de dichos pueblos cuando se ha derivado desde RENFE a los usuarios a tomar el siguiente tren León-Madrid, que no para en dichos apeaderos.

Asimismo, los leonesistas señalan que a esta situación hay que añadir los viajes del tren-bus sin interventor, reiterada por los viajeros que suben en estaciones sin venta de billetes y que no se contabilizan, lo cual “arroja unas estadísticas completamente falsas y viciadas acerca del uso de este transporte público”, hecho denunciado ya en repetidas ocasiones por UPL. Y es que, según indican, “si no se contabilizan los viajeros y estadísticamente figura que no se usa el servicio, Renfe puede utilizar posteriormente ese argumento para eliminarlo, cuestión que es completamente falsa y que ocurre en infinidad de estaciones del medio rural”.

Por otro lado, desde UPL apuntan que “a este cúmulo de despropósitos se suma que la villa de Sahagún y, en general, todas las localidades atendidas por el ferrocarril León-Palencia-Valladolid, cuentan con unos horarios nefastos, poco operativos, siendo la mayoría de las frecuencias que existen, 4 por sentido al día, completamente inservibles”.