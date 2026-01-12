UPL denuncia abandono y mala gestión en Valdefresno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, y el secretario de Organización, Roberto Aller, visitaronValdefresno dentro de su ronda de contactos por distintas localidades. Durante el recorrido por varios pueblos del municipio, constataron «graves deficiencias» y un «evidente estado de abandono», que atribuyen a «la inacción del actual equipo de gobierno PP-PSOE».

Desde UPL señalan que la situación política del municipio está marcada por un gobierno de PP y PSOE que cuenta además con «el apoyo incondicional de los dos concejales de España Vaciada, que mantienen disciplina de voto con el equipo de gobierno».

La formación leonesista es especialmente crítica con la gestión del alcalde, José Pellitero, durante los dos primeros años de mandato, una etapa que califican de «caótica», con «falta de iniciativa» y una actitud de «hostigamiento hacia los concejales de UPL». Entre los hechos denunciados citan «la prohibición de intervenir en los plenos» y «las restricciones en el acceso a la información pública», lo que llevó a los ediles de UPL a abandonar un pleno y a presentar quejas. UPL también recuerda la «falta de ejecución de sentencias judiciales», como la urbanización de la calle Silbareta en Sanfelismo, pendiente desde 2023, situación que ha derivado en «el embargo del sueldo del alcalde». A ello se suma la denuncia de una «urbanización presuntamente irregular» en Arcahueja, relacionada con el entorno del domicilio familiar del regidor.