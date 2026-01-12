Riaño pide apoyo al alcalde de León en su lucha por el parque regional

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

el Alcalde de León José Antonio Diez recibió a los representantes de la Asociación de Juntas Vecinales Montaña de Riaño y Mampodre, Luis Eugenio Alcalde , Chus Sánchez y Sergio Muñiz, que le dieron a conocer la problemática de la relación de las juntas vecinales que conforman el Parque Regional con la Junta de Castilla y León. Se le informó del momento actual de esta relación : la presentación del recurso contencioso administrativo con la que esta asociación pretenderá se declare nulo de pleno derecho el procedimiento de declaración del Parque Regional. Así mismo tuvo conocimiento de los hechos que «a nuestro juicio hacen imposible la convivencia de las Juntas Vecinales con la figura del Parque Regional: los continuos incumplimientos por parte de los responsables de la Junta hacia los vecinos de estos pueblos». Les acompañaban también vecinos de las localidades pertenecientes a Boñar, que reivindican la restauración de sus Juntas Vecinales absorbidas por ese Ayuntamiento en 1968, y sin entidad jurídica desde entonces. «Con su conocido espíritu leonesista, el máximo representante de la capital leonesa nos mostró su compresión y apoyo hacia nuestras reivindicaciones, animándonos a continuar por esta senda de exigencias».