Un caballo mata de una patada a un vecino de Almanza

José María Campos Cistierna

Un hombre de 59 años ha fallecido este lunes tras recibir la coz de un caballo en Almanza, en dirección a Corcos, según ha confirmado la Guardia Civil.

El accidente se produjo mientras el hombre se encontraba en la explotación de caballos en la que trabajaba, momento en el que, por causas que se desconocen, el animal le propinó una violenta patada que le causó heridas de extrema gravedad. El hombre fue encontrado más tarde por un compañero que alertó al Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, indicando que la víctima se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico, cuyos sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al varón. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar del suceso.

Además del personal sanitario, también acudieron efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de los trámites correspondientes y de las diligencias necesarias, incluido el procedimiento para el levantamiento del cadáver, así como de la investigación. El fallecimiento ha causado una profunda consternación en la zona.